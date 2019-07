Paul (12 Coups de midi) ému : Stéphane Bern lui fait une jolie surprise

Jeudi 18 juillet, Paul (20 ans), le champion actuel des 12 Coups de midi (TF1) atteint du syndrome d'Asperger, a eu droit à une jolie surprise.

Alors qu'il avait confessé sa passion pour l'émission Secrets d'histoire animée par Stéphane Bern sur France 2 le 28 juin dernier, le jeune homme a vu notre M. Patrimoine s'adresser à lui via une vidéo diffusée sur les écrans du plateau de TF1.

Dans celle-ci, Stéphane Bern lui dit : "Cher Paul, je suis actuellement en tournage au château de Vaux-le-Vicomte et je voulais en profiter pour vous adresser toutes mes félicitations pour votre brillant parcours. Je suis impressionné par l'étendue de vos connaissances alors que vous êtes encore très jeune. (...) Je vous souhaite donc bonne chance pour la suite de votre parcours au côté de Jean-Luc Reichmann et je vous remercie pour l'affection que vous me portez, j'ai été très touché."

Face à cette délicate attention, Paul n'a pas caché sa joie. "Ah ouais ! Super... Très gentil message de Stéphane... Je remercie Stéphane", a-t-il commenté avec un large sourire.

Vendredi 19 juillet 2019, Paul en est à sa 81e participation aux 12 Coups de midi et il est à la tête d'un pactole de 348 167 euros... et ça n'est évidemment pas fini ! Il est actuellement au 5e rang des meilleurs Maîtres de midi de l'histoire du jeu derrière Benoît, Timothée, Véronique et bien entendu Christian Quesada.

Une séquence à découvrir en intégralité ci-dessous :