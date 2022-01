Paul El Kharrat sous le charme d'une célèbre chanteuse ? Laurent Ruquier joue les perturbateurs

Un air de romance flotterait-il au-dessus du plateau des Grosses Têtes, sur France 2 ? C'est ce qu'a laissé entendre Laurent Ruquier alors qu'il lançait son numéro du samedi 22 janvier 2022. En positionnant ses chroniqueurs du jour, le présentateur aurait volontairement placé Paul El Kharrat - ancien champion de l'émission Les douze coups de midi - à côté de Joyce Jonathan... puisque cette dernière ferait battre son coeur.

Il est secrètement amoureux de notre chanteuse

"C'est pour le perturber un peu, a plaisanté Laurent Ruquier. On le sait depuis quelques mois déjà, à la radio en tout cas. Il est secrètement amoureux de notre chanteuse. Elle est jolie comme un coeur, elle chante bien, elle est jeune, elle a quasi votre âge !" Pas plus gêné que ça, le jeune autiste Asperger s'est contenté de confirmer la liste de ces compliments sans pour autant déclarer sa flamme à Joyce Jonathan. "Ce qui me déstabilise, c'est qu'à chaque fois il me charrie sur la même chose, a avoué l'ancien protégé de Jean-Luc Reichmann. Il pense que ça va marcher mais c'est pas drôle !"

Malheureusement pour Paul, Joyce Jonathan n'est pas un coeur à prendre. Elle est en couple depuis deux ans avec un certain Martial, qu'elle a rencontré en marge du Festival de Cannes, avec qui elle a accueilli son premier enfant, la petite Ghjulia. Paul El Kharrat, de son côté, en dévoile très peu à propos de sa vie privée. En juillet 2020, sur le plateau d'On est fait pour s'entendre, il avouait touteois être célibataire mais prêt à trouver l'amour.

Je suis toujours tout seul

"C'est pas faute d'avoir essayé, révélait-il. J'essaye mais c'est dur. Moi, je ne suis pas facile et les autres, elles ne se sentent pas à la hauteur. Pas à la hauteur pour me comprendre, pas à la hauteur parce qu'elles sont pas aussi cultivées que moi, elles se sentent bêtes. Ce qui fait que je suis toujours tout seul. J'ai tellement été seul que je ne veux plus trop en ce moment être seul. Je me dis que peut-être prochainement ce sera possible, je ne suis pas fermé du tout à l'idée." Aurait-il, depuis, trouvé chaussure à son pied dans la plus grande discrétion ?