Paul El Kharrat : Le champion des 12 Coups de midi est-il en couple ?

Véritable sensation des 12 coups de midi, jeu animé par Jean-Luc Reichmann, Paul El Kharrat s'est créé une belle notoriété depuis sa sortie du programme, au point d'avoir intégré l'équipe des Grosses Têtes (RTL) cette année. Si tout se passe pour le mieux sur le plan professionnel, le jeune autiste Asperger se fait plutôt discret sur sa vie sentimentale.

Invité de Flavie Flament dans On est fait pour s'entendre en juillet 2020, le jeune homme, qui s'est estimé avantagé par TF1, a été interrogé par l'animatrice sur sa vie amoureuse. Lorsqu'elle lui a demandé s'il avait une petite amie, la réponse a été limpide : "Non, j'en ai pas encore... c'est pas faute d'avoir essayé... j'essaye mais c'est dur".

Moi, je ne suis pas facile et les autres, elles ne se sentent pas à la hauteur

Visiblement lassé par ses échecs sentimentaux, Paul avait tenté d'expliquer ses difficultés. "Moi, je ne suis pas facile et les autres, elles ne se sentent pas à la hauteur. Pas à la hauteur pour me comprendre, pas à la hauteur parce qu'elles sont pas aussi cultivées que moi, elles se sentent bêtes (...) ce qui fait que je suis toujours tout seul", avait-il confié. Agacé par la situation, mais pas désespéré pour autant, le jeune homme avait conclu: "J'ai tellement été seul que je ne veux plus trop en ce moment être seul (...) je me dis que peut-être prochainement ce sera possible, je ne suis pas fermé du tout à l'idée".