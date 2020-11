Paul (les 12 coups de midi) nouvelle recrue des Grosses Têtes : il tacle déjà ses camarades

Paul El Kharrat ne regrette pas d'avoir rejoint la joyeuse bande de drilles que constitue Les Grosses Têtes sur RTL. L'ancien grand maître de midi de TF1 qui avait empoché près de 700 000 euros a récemment été recruté par Laurent Ruquier et a fait ses débuts sur les ondes le vendredi 20 novembre dernier, aux côtés de Franck Ferrand, Caroline Diament, Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Michèle Bernier.

Une première expérience "concluante" d'après les propos du jeune homme atteint du syndrome d'Asperger rapportés dans les pages de France Dimanche. "On souhaite que je revienne régulièrement, se réjouit-il. C'est un honneur pour moi de savoir que je peux faire rire à la radio. Et quel plaisir de pouvoir m'amuser ainsi et d'avoir des relations avec autrui !"

Paul El Kharrat n'a cependant pas encore rencontré tous les membres des Grosses Têtes. Il redoute notamment de partager l'antenne avec Laurent Baffie, connu pour son humour décapant. "Ça risque d'être particulier", s'avance-t-il. Pour autant, le protégé de Jean-Luc Reichmann y trouverait son compte : "S'il y a une blague un peu limite à faire, ce sera à coup sûr lui qui la fera, pas moi !"

Quant aux sociétaires "très accueillants" qu'il a déjà côtoyé, Paul a déjà son idée toute faite à leur égard. Et comme à son habitude, il ne prend pas de pincettes pour la partager. "Je crois que je dois avoir de l'humour, de la répartie et une bonne connaissance générale. Sans être trop présomptueux, il me semble que c'est exactement ce qu'il faut pour faire partie des Grosses Têtes. Quoique, quand on voit le niveau de culture générale de certains autres membres, ce ne doit pas être primordial... Heureusement que Franck Ferrand et moi sommes là pour remonter le niveau ! Je pense donc qu'en me choisissant, ils ont fait bonne pioche !"