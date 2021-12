Joyce Jonathan et l'allaitement : ces situations improbables vécues avec sa petite Ghjulia

Joyce Jonathan est maman depuis une petite année déjà et a vécu bien des aventures avec sa petite Ghjulia, née le 2 novembre 2020 de ses amours avec son compagnon Martial Paoli. La chanteuse de 32 ans a partagé ses drôles d'histoires au micro du podcast Bliss Stories, qui traite de sujets autour de la maternité. L'ex-compagne de Thomas Hollande a évoqué l'allaitement de sa fille, qui n'a pas été qu'une partie de plaisir puisque la jolie brune jonglait entre le studio d'enregistrement, les séances photos et son bébé.

"C'était vraiment improbable, puisque la séance photo de mon album [prévu pour mars 2022, NDLR], elle était au bout de ses 4 mois et demi. Donc j'étais avec mes montées de lait, mon tire-lait à courir partout. Je me suis retrouvée à prendre mon tire-lait sur des émissions, des concerts, à repartir avec ma glacière de lait. Vraiment c'était improbable", a raconté la jeune femme, qui ne voulait pas choisir entre sa fille et sa passion pour la musique. Mais cette période a été difficile pour la maman.

Elle explique : "Il y a des moments où j'avais envie de hurler, parce que j'étais éprouvée de tout. Surtout comme j'ai allaité dix mois... Il y a un moment où je me disais, à la fois, c'est une drogue pour elle et pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. Et en même temps, à un moment, je voulais retrouver aussi mon intimité."