Paul Ritter (Friday Night Dinner, Chernobyl) est mort

La triste nouvelle de ce début de semaine concerne Paul Ritter ! L'acteur est mort à l'âge de 55 ans. Entouré de sa famille, il souffrait d'une tumeur au cerveau.

L'agent de Paul Ritter a annoncé le décès de son client dans un communiqué. "C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons que Paul Ritter est mort hier soir, écrit-il. Il est décédé paisiblement, à son domicile, avec son épouse Polly et leurs fils Frank et Noah à ses côtés. Il avait 55 ans et souffrait d'une tumeur au cerveau."

Paul Ritter avait fêté ses 55 ans le 5 mars dernier. Le comédien était né à Kent, en Angleterre.