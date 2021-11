Paul Walker : Sa fille Meadow confie avoir été diagnostiquée d'une tumeur

Dans l'ombre, Meadow Walker a mené un combat qu'elle n'avait souhaité partager à personne. Le 12 novembre 2021, la fille de Paul Walker a confié qu'elle avait été victime d'une tumeur diagnostiquée il y a deux ans. En légende d'un cliché posté sur Instagram où elle apparaît habillée avec une blouse d'hôpital, un bonnet chirurgical et des électrodes destinées aux IRM, elle écrit : "Il y a 2 ans aujourd'hui. J'ai parcouru un très long chemin. Bye bye la tumeur. Bénie et reconnaissante".

Rapidement, de nombreuses célébrités ont félicité la jeune femme dontVin Diesel (parrain de la jeune fille) qui a posté un emoji de mains en prière mais aussi Genesis Rodriguez et Shanina Shayk. "Quelle que soit la situation médicale, je suis content que tu t'en sois sortie. Tu es une personne très forte.", "Je suis désolé que tu aies eu à vivre ça, et très heureux que tu ailles bien.", "Je vous envoie beaucoup d'amour et de bénédictions." peut-on également lire en commentaires.