Paulette (L'amour est dans le pré) : Départ brutal d'un prétendant, un mal pour un bien

Paulette (62 ans), une ânière et gérante de buvette qui vient de Suisse a poursuivi la cohabitation avec Dan, un cuisinier et pâtissier à la retraite âgé de 68 ans, et Bruno (63 ans, retraité). Mais à l'issue de leur dernière soirée, l'un des prétendants a pris une grande décision comme les téléspectateurs de M6 ont pu le découvrir lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 25 octobre.

Lors de leur soirée karaoké, Dan a dédié une chanson à Paulette. Un moment particulier qui a donné l'impression à Bruno d'être de trop. Lors du petit-déjeuner, il a donc annoncé avec toute la délicatesse du monde sa décision de partir pour les laisser "vivre intensément [leur] histoire d'amour". Un choix auquel Paulette et son autre prétendant ne s'attendaient pas. "C'est brutal mais c'est...", a confié l'agricultrice qui n'avait pas les mots. Content pour ses amis, Bruno a rapidement fait ses valises.

C'est donc à deux qu'ils ont poursuivi cette belle expérience. Enfin presque car le soir venu, la fille de Paulette prénommée Barbara, son fils Marc et leurs enfants sont venus dîner. Et leur avis comptait énormément. Bonne nouvelle, ils étaient conquis.

Leur dernière matinée, ils l'ont passée avec les ânes de Paulette. Bien que l'agricultrice soit peu démonstrative, Dan n'était pas contre se laisser le temps comme il l'a expliqué lors d'une séance de jacuzzi. Un point de vue approuvé par l'anière. Elle a donc accepté de se rendre en Alsace, chez son prétendant, pour voir où cette histoire allait les mener.