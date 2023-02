Pauline Cheviller (Balthazar) séparée d'un célèbre acteur français, elle a retrouvé l'amour !

En 2018, le grand public découvre Pauline Cheviller sous les traits de Lise, la compagne de Raphaël Balthazar, célèbre médecin légiste de la série du même nom. Mais Pauline Cheviller a aussi beaucoup fait parler d'elle pour ses histoires d'amour dont celle avec un célèbre autre acteur français : Charles Berling. C'est en septembre 2017 que les tourtereaux ont officiellement annoncé leur relation. Galas de charité, projections en avant-première, tapis rouges et autres événements officiels... Les amoureux n'ont cessé de s'afficher ensemble pendant plusieurs années.

S'ils paraissaient plus complices que jamais, il semble que les deux comédiens sont aujourd'hui séparés... C'est en tout cas ce qu'a annoncé le magazine Télé Star paru le lundi 13 février 2023. À la fin de l'entretien accordé par Pauline Cheviller, nos confrères ont en effet ajouté une petite note sur la vie privée de la jolie brune. "Elle a longtemps été la compagne de Charles Berling, mais celui qui partage aujourd'hui sa vie n'est pas connu du grand public", dévoile ainsi le célèbre hebdomadaire. Au cours de l'interview cependant, Pauline Cheviller n'a pas souhaité en dévoiler davantage sur cette nouvelle relation. Elle s'est donc contentée de parler de sa carrière et surtout de son rôle dans la série Balthazar, à une minuscule exception près...

Une page qui se tourne

À la question "Quel esprit aimeriez-vous hanter ?", la belle a timidement évoqué son nouvel amour. "Celui de mon compagnon... Ce serait chouette de pouvoir maintenir un lien, comme un amour transcendé, hors norme...", a-t-elle répondu sans entrer davantage dans les détails.

Pour rappel, Pauline Cheviller et Charles Berling se sont rencontrés grâce au théâtre puisqu'ils se sont donné la réplique dans la pièce intitulée Vu du pont, en 2017. Après quelques mois d'une idylle secrète, ils ont finalement décidé de ne plus se cacher et de vivre leur amour au grand jour. Un écart d'âge de 30 ans les séparait, ce qui a donné lieu à de nombreuses critiques dans les médias et sur Internet. Très discrets, ils n'ont jamais évoqué leur relation en interview. Ils ne se sont pas mariés et n'ont pas eu d'enfants. Aujourd'hui, chacun fait sa vie de son propre côté...