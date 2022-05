Pauline Déroulède bientôt maman : sa compagne est enceinte !

La vie de Pauline Déroulède a basculé en octobre 2018, alors qu'elle se trouvait dans une rue du XVe arrondissement de Paris. La jeune femme de 27 ans à l'époque attend tranquillement une amie, posée sur son scooter, lorsqu'elle est percutée de plein fouet par un automobiliste de 92 ans qui a perdu le contrôle de son véhicule. Emmenée à l'hôpital militaire de Percy, la jeune femme émerge quelques heures plus tard avec la jambe gauche amputée. S'ensuivent de longs mois de rééducation, avec un objectif en tête, participer aux jeux paralympiques. "Dans ma tête, je n'avais plus qu'un objectif, les JO. Sinon, je n'aurais pas tenu", raconte-t-elle en interview pour Libération.

Près de trois ans plus tard, Pauline Déroulède continue de croire à son rêve de participer aux prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Paris dans deux ans. Si elle a su reprendre sa vie en main professionnellement et sportivement en tant que athlète de tennis en fauteuil , c'est également le cas dans sa vie privée. Côté coeur, la belle blonde aux yeux bleus est en couple avec une certaine Typhaine. Journaliste, la jeune femme est pacsée avec la joueuse de tennis. Cerise sur le gâteau, Typhaine est enceinte et les deux amoureuses devraient accueillir leur premier enfant au mois d'août prochain !

L'histoire d'amour entre Pauline Déroulède et Typhaine a été renforcée par ce terrible accident survenu en 2018. "J'ai eu la chance d'être super bien entourée par ma famille, mes amis et ma compagne Typhaine. Je ne suis pas encore réparée mais tous les témoignages que j'ai reçus m'ont donné de la force", assurait-elle en novembre 2019 dans les pages du Parisien.

Hyperactive, Pauline Déroulède est une femme qui ne s'arrête jamais et on a pu la voir dans Danse avec les stars avec Fauve Hautot et Sami El Gueddari ou encore aux côtés de Kylian Mbappé et Thomas Pesquet parmi les petits nouveaux du dernier spectacle des Enfoirés.