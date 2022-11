Pauline Ducruet : Topless et pantalon en cuir, la fille de Stéphanie de Monaco ensorcelle les foules

Elle se donne corps et âme pour la mode, rien que pour la mode. A la tête de la marque de prêt-à-porter Alter Designs, Pauline Ducruet vient de faire la promotion d'un modèle qu'elle a elle-même imaginé... et elle-même porté. Sur son compte Instagram, la jeune femme de 28 ans, fruit des amours de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, a effectivement partagé une photographie sur laquelle elle joue les mannequins pour assurer la promotion du pantalon JOE. Une jolie coupe, une matière inattendue puisqu'il est en cuir de pomme, une couleur sable sublime assortie à sa peau, puisqu'elle enfile cette pièce sans rien d'autre sur ce cliché.

Pour découvrir les coulisses de ce shooting, rendez-vous sur le compte Instagram officiel de la marque Alter Designs. Il est possible d'apercevoir Pauline Ducruet prendre malicieusement la pose dans une vidéo, avec et sans T-shirt, avec en fond sonore le titre B.O.T.A, Baddest Of Them All d'Eliza Rose et Interplanetary Criminal. Sur ce même compte Instagram, Alter Designs est décrite comme étant une "marque inclusive et durable", "made in France", qui se décline de Monaco à Paris. Être à l'origine d'une telle entreprise textile, voilà qui doit faire la fierté de ses célèbres parents, de toute la royauté monégasque, mais aussi celle de son chéri, Maxime Giaccardi, avec qui elle a officialisé sa relation il y a plus d'un an.