Pauline Ducruet, le dos nus scintillant : elle pique la sublime robe de sa mère Stéphanie de Monaco !

Les vacances sont terminées sur le Rocher et si Gabriella et Jacques, les jumeaux de Charlene et Albert de Monaco ont repris le chemin de leur école, les autres membres du palais princier retrouvent leurs engagements. C'est à l'occasion d'une soirée officielle que Pauline Ducruet a partagé une danse avec son amoureux Maxime Giaccardi. Et si leur complicité était palpable un autre détail a retenu toute l'attention : la somptueuse robe que portait la fille de Stéphanie de Monaco. Une robe longue au décolleté dans le dos vertigineux... piquée à sa mère.

Alors que Maxime Giaccardi a partagé une beau cliché d'une danse partagée avec sa moitié sur Instagram, une internaute a remarqué que la robe d'un blanc immaculé qu'arborait Pauline Ducruet était en réalité une tenue recyclée. Sa mère, la soeur d'Albert et Caroline de Monaco, portait cette somptueuse création au traditionnel bal de la Croix-Rouge en 1999. "Exactement", a alors répondu la soeur de Louis Ducret et Camille Gottlieb. Fan de mode et créatrice elle-même, Pauline Ducruet n'a sûrement pas pu résister à cette belle robe qui devait orner le dressing de sa mère, dont elle est si complice.

Stéphanie de Monaco avait fait le show au bras de son frère

Une fierté pour elle d'offrir une seconde vie à cette magnifique création. Et si Stéphanie de Monaco avait subjugué les invités en enfilant cette robe attachée dans le dos par une série de bretelles croisées argentés, Pauline Ducruet a su parfaitement assurer la relève. Alors que sa mère avait brillé au bras de son père et de son frère Albert à cet évènement de renom sur le Rocher, la fille de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet a fait le show en dansant avec son compagnon.