Diaporama : Pauline Ducruet, le dos nus scintillant : elle pique la sublime robe de sa mère Stéphanie de Monaco !

Exclusif - Camille Gottlieb, la princesse Stéphanie de Monaco et Pauline Ducruet durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage

Prince Albert et la princesse Stéphanie au bal de la Croix rouge en 1999

Pauline Ducruet et sa mère la princesse Stéphanie de Monaco - Backstage du défilé Alter Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris le 1er mars 2022. © Veeren/Bestimage

Prince Laurent de Belgique et la princesse Stéphanie de Monaco, au bal de la Croix rouge en 1999

Exclusif - Pauline Ducruet, son frère Louis Ducruet et leur soeur Camille Gottlieb durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 23 juillet 2022 © Bruno Bebert/Bestimage

Lynn Ayatt et la princesse Stéphanie au bal de la Croix rouge en 1999

Lynn Ayatt, prince Albert Rainier, et la princesse Stéphanie au bal de la Croix rouge en 1999

Pauline Ducruet et son compagnon Maxime Giaccardi - Soirée du 5ème " Monte-Carlo Gala for Planetary Health " au Palais de Monaco, le 23 septembre 2021.

Prince Albert et la princesse Stéphanie au bal de la Croix rouge en 1999

13 / 20

Maxime Giaccardi et Pauline Ducruet durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 24 juillet 2021. Cette année, les artistes de "The Show - A tribute to ABBA" ont répondu présents pour se produire sur la scène de la Salle des Etoiles, au profit de l'association Fight Aids Monaco, fondée en 2004 par la princesse Stéphanie de Monaco. Une soirée qui permet de récolter des fonds pour venir en aide aux malades du SIDA. Monaco, le 24 juillet 2021. © Bruno Bebert/Bestimage