Pauline Lafont : La fille de Bernadette morte à 25 ans, son cadavre retrouvé des mois plus tard

Ce jeudi 6 avril est un triste jour, puisqu'il correspond à la date de naissance de Pauline, la fille de l'actrice Bernadette Lafont. Elle aurait eu 60 ans aujourd'hui. Seulement, elle a tragiquement disparu un matin d'août 1988, son corps n'ayant été retrouvé que trois mois plus tard par un berger. Ce dernier est tombé nez-à-nez avec un squelette, qui correspondait bel et bien à celui de la jeune femme de 25 ans. Elle a été identifiée grâce à son jogging, une bague et ses dents. À partir de ce moment-là, sa célèbre maman, qui elle s'est éteinte en 2013, a pu commencer son deuil. "Pauline est tout le temps avec moi", avait déjà déclaré l'actrice la Nouvelle Vague dans une interview.

Pour rappel, cet été-là, Pauline était en vacances dans la maison familiale des Cévennes avec son frère. Ce fameux matin correspondant à sa disparition, elle avait annoncé à ses proches ainsi qu'au jardinier, qui était aussi un ami, qu'elle partait se promener dans la garrigue derrière la maison, qui est leur terrain de jeu depuis l'enfance. Habillée d'une robe légère selon son frère, celle qui était à ce moment-là de sa vie en train de suivre les traces de sa maman en se construisant une carrière au cinéma, venait donc d'entamer une balade en solitaire dans la nature.

Entre recherches intensives et hypothèses saugrenues

Mais elle ne sera donc hélas jamais revenue de cette promenade. La panique avait rapidement gagné la famille. Le soir même, ce sont pas moins de 20 gendarmes et 40 pompiers qui s'étaient rendus sur place, sans oublier les dizaines de bénévoles ainsi que la présence d'un hélicoptère. Les recherches ont duré plusieurs mois, et les hypothèses concernant cette tragique disparition se sont accumulées.

Pour les gendarmes, il s'agissait d'un enlèvement. Les habitants du village pensaient quant à eux à un accident. Certains se demandaient si elle n'a pas été enlevée par une secte. D'autres la disaient en cure, en fugue, sur le point de se suicider... Tant de propositions et d'éventualités qui se sont donc avérées fausses le jour où elle a été retrouvée, puisqu'il a rapidement été affirmé qu'elle est morte sur le coup, après être simplement tombée... Une tragique histoire.