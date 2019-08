Pékin Express 2019 : Lydia et Mounir éliminés, les Miss et les soeurs en guerre

La semaine dernière dans Pékin Express 2019, Mounir et Lydia sont arrivés derniers mais l'enveloppe noire a dévoilé que l'étape était non éliminatoire. Une bonne nouvelle pour le couple qui poursuit l'aventure. Mais comme le veut la règle, c'est avec un handicap encombrant qu'ils reprennent la course. Ils doivent en effet porter onze ananas à bout de bras. Que s'est-il passé pour eux et les autres binômes au Costa Rica ? Résumé.

Guerre entre deux binômes

Ils ont deux jours pour parcourir 560 kilomètres et se rendre à Carthagène, l'ancienne capitale du pays. Mais avant, il faut rejoindre Stéphane Rotenberg à Puerto Jimenez et mieux vaut arriver les premiers car le duo gagnant est qualifié pour l'étape suivante et a la chance de partir au parc national du Corcovado, seulement accessible en avion.

Pour quitter la presqu'île sur laquelle les candidats se trouvent, ces derniers doivent prendre un ferry qui ne peut transporter qu'une seule équipe à la fois. La première équipe qui atteint l'autre rive obtient le téléphone express qui permet d'avoir un GPS, un traducteur et de téléphoner à un proche. Alors que Briac et Fabrice d'un côté et Thomas et Mathieu de l'autre sont déjà en train de voguer, la guerre fait rage entre Kleofina et Julia et Aurélie et Laëtitia. Les adversaires se jettent sur le même bateau. Les soeurs accusent les Miss de le leur avoir volé – les deux Miss étaient sur le ferry alors qu'une seule soeur était montée à bord.

Ce sont les frères bûcherons, Thomas et Mathieu, qui obtiennent le téléphone express. Une aubaine puisqu'ils parlent très mal espagnol. Entre les Miss et les soeurs plus rien ne va. Les équipes ne cessent de se passer devant et se narguent. Dans ce duel 100% féminin ce sont les Miss qui prennent le plus d'avance. C'est alors que le panneau voiture interdite fait son apparition. La suite doit se faire en kayak sur une distance de 10 kilomètres. Alors que les Miss rament, Mounir et Lydia sont encore loin et viennent de perdre un ananas. La seule façon de résoudre le problème est d'en acheter un nouveau. Ce qu'ils font. L'autre duo à être en difficulté c'est celui composé de Mathieu et Thomas. Leur kayak prend l'eau. Ils peinent à avancer et chavirent à plusieurs reprises. Thomas évoque donc une nouvelle fois son ras-le-bol et son envie de quitter l'aventure.

Durant cette épreuve tout se joue entre Kleofina et Julia et Steve et Martine. Ce sont le coach et son élève qui finissent premiers. Julia fond en larmes.

Les Miss, Laëtitia et Aurélie et Fabrice et Briac arrivent ensuite. Ces équipes participent à l'épreuve d'immunité. Mounir et Lydia ne finissent même pas l'étape. Leur balise sonne alors qu'ils sont au milieu du lac.

Épreuve d'immunité

Pour remporter l'immunité, ils doivent trouver de l'or. Pendant qu'un candidat fait un parcours d'obstacles pour ramener des sacs de terre, son acolyte cherche de l'or à l'aide d'une battée comme le faisaient les orpailleurs. L'équipe qui trouve le plus d'or gagne. Deux techniques sont mises au point par les concurrents : il y a ceux qui tamisent rapidement quitte à laisser passer des pépites, une technique qui permet d'avoir le temps de récupérer de nombreux sacs, d'autres souhaitent éviter les allers-retours et tamisent avec plus de minutie.

Briac choisit la vitesse, Fabrice repart donc en premier chercher un sac. Il repasse les obstacles et a le privilège d'attribuer à l'adversaire de son choix un ralentisseur, un sac de plusieurs kilos. Il choisit d'attribuer ce cadeau empoisonné à Laëtitia et Aurélie. Au tour d'après, la soeur décide d'handicaper les Miss pour se venger de ce qu'il s'est passé avec le ferry.

Laetitia et Aurélie ont collecté 9,1 grammes d'or

Fabrice et Briac : 13,1 grammes d'or

Julia et Kleofina : 8,5 grammes d'or.

Le binôme d'inconnus est une nouvelle fois immunisé.

Tout le monde reprend la course, sauf Steve et Martine, et doit se rendre à Artago à 367 kilomètres. Mounir et Lydia, qui ont bien du mal à cause de leurs ananas, réussissent à doubler Mathieu et Thomas, puis Laëtitia et Aurélie ! Ils sont donc en deuxième position derrière les Miss. Mais les amoureux ne les rattrapent pas. Kleofina et Julia sont premières. Aurélie et Laëtitia sont dernières. Elles choisissent d'affronter Mounir et Lydia lors du duel final car ils sont handicapés par leurs ananas.

Duel final

Laëtitia et Mounir (et cinq ananas et demi puisque Mounir voyage sans Lydia) ont quinze kilomètres à parcourir. Une fois arrivés à Ruinas de Ujarras, ils doivent déchiffrer un rébus, faire l'action que celui-ci dicte et refaire chemin inverse. Le rébus est très complexe et les candidats s'arrachent les cheveux. Laëtitia est à deux doigts de trouver la phrase mais bloque sur un mot. La solution est "il faut embrasser le garde avant de partir". C'est finalement Mounir qui trouve en premier et repart vers l'arrivée. Laëtitia n'est pas très loin et son conducteur a pris une autre route. Une chance car celle empruntée par son concurrent est bouchée. Mounir finit dernier et, malheureusement pour lui et Lydia, l'épreuve est éliminatoire. Ils offrent leur amulette à Fabrice et Briac.