Pékin Express : Des histoires d'amour cachées lors du tournage ? Stéphane Rotenberg confirme

Pékin Express est une aventure humaine exceptionnelle. Et si l'on en croit Stéphane Rotenberg, certains candidats en profitent à 100%, même lors de leurs soirées chez les locaux.

Lors du tournage de l'émission de M6, les candidats s'affrontent dans une course contre la montre. Le but : relever des missions et arriver les premiers à un point de rencontre. Tous donnent donc le meilleur d'eux-mêmes toute la journée et sont exténués le soir venu. Ils espèrent alors trouver refuge chez un habitant de la région dans laquelle ils se trouvent et, en règle général, ils ne passent pas leur nuit à la belle étoile.

On pourrait penser que lors des soirées, tous les candidats se couchent rapidement, fatigués par les heures de course. Mais selon Stéphane Rotenberg, des histoires peuvent naître dans la nuit entre les locaux et les participants. Interrogé en 2019 au micro d'Europe 1 pour l'émission Le club de l'été, le présentateur de 53 ans a répondu à l'affirmative à la question "Est-ce qu'il y a eu des histoires d'amour que vous avez dû taire ?". "Lorsque les candidats se couchent, le cameraman s'en va et nous rejoint. (...) C'est quarante-cinq jours loin de chez soi, donc il se passe forcément des choses rien que dans l'équipe. Et entre les candidats et les locaux on va dire, ce n'est pas impossible", avait-il précisé.

L'équipe peut compter sur les cameramen pour en dire un peu plus sur ces fameuses nuits. "Souvent le cameraman revient et dit : 'Je me demande s'il ne s'est pas passé un truc cette nuit.' Parce qu'effectivement il revient, il voit que l'ambiance a un peu changé entre la veille au soir où il les a laissés, et le lendemain matin où il arrive. Dans l'ensemble, c'est quand même très sage, mais ce n'est pas impossible. Après ce n'est pas le propos du programme, donc on n'y va pas", a conclu Stéphane Rotenberg. Les téléspectateurs curieux ne sauront donc pas quels candidats ont été concernés. Mais à cause du coronavirus, on imagine que les célibataires de l'édition 2021 ne sont pas allés au-delà de simples échanges.