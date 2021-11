Pékin Express : Un candidat phare papa pour la 2e fois, une naissance discrète

C'est une annonce surprise qui a été faite par Fleur, la compagne de Samuel Daxhelet. Le 7 novembre 2021, elle a révélé que la famille s'était agrandie, sans avoir jamais évoqué sa deuxième grossesse auparavant.

C'est en 2011 que Samuel Daxhelet a été révélé au grand public, sur M6. Avec son frère Ludovic, ils ont participé à Pékin Express et sont arrivés jusqu'en finale. Mais la victoire, ils ne l'ont décrochée que l'année suivante, dans une version all stars. Ainsi, ils ont remporté pas moins de 100 000 euros. Depuis, Samuel se fait plutôt discret. De temps à autre, il partage des photos de famille sur son compte Instagram. Ainsi, les internautes peuvent admirer son charmant garçon Lorys, lé le 13 novembre 2019.

Mais jamais Samuel n'a dévoilé que Fleur était enceinte, pas plus que son récent accouchement. Il a fallu compter sur sa chère et tendre pour découvrir qu'un autre petit garçon était venu au monde. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle on aperçoit Lorys, la main posée vers le visage du nouveau-né. Le papa quant à lui embrasse son aîné et la maman regarde tendrement son bébé. "#babyboy#familleaucomplet#love#myboys#", peut-on lire en légende de la publication.