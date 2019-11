Samuel (Pékin Express) papa d'un petit garçon : première photo et prénom dévoilé

Une nouvelle aventure commence pour Samuel et elle n'a rien à voir avec celle qu'il a vécue dans Pékin Express. Le candidat révélé dans la septième saison intitulée La Route des grands fauves avec son frère Ludovic, en 2011, est officiellement devenu papa pour la première fois.

Le 13 novembre 2019, Fleur, la compagne de Samuel, a accouché de leur bébé. Un petit garçon que le couple a décidé de prénommer Lorys. C'est en publiant un montage de plusieurs photos de son fils que l'ancien candidat de M6 a dévoilé la bonne nouvelle à ses abonnés. Très vite, ces derniers se sont empressés de féliciter les tourtereaux pour cette naissance.

En légende, Samuel écrit : "Neuf mois que l'on m'attend et comme papa j'aime être à l'heure voire en avance. Je suis donc arrivé à 25 minutes du jour J à 23h35 le 13/11/19, après 16h d'un long travail rondement mené par maman ! Du haut de mes 50,5cm et 3,375 kg, je m'appelle Lorys et je vais bien ! Actuellement je dors sur papa alors je profite de cette connexion interpapastellaire pour écrire ce petit message de bienvenue. Merci à l'univers de me donner la vie ! Bisous tout le monde, à bientôt peut-être."