Samuel (Pékin Express) : Sa compagne, enceinte, dévoile son baby bump

C'est le 20 septembre dernier que Samuel a officialisé la grossesse de sa moitié. Pour ce faire, il a dévoilé une photo sur laquelle on pouvait apercevoir une minuscule paire de baskets orange et bleue, posée en pleine nature. "Hâte de te mettre dans mon sac à dos pour te faire découvrir cette belle planète et surtout t'apprendre à en prendre soin... viens vite gamin", a-t-il commenté ce tendre cliché.

Nul doute qu'il pourra compter sur son frère Ludovic pour lui donner de précieux conseils. Lui est papa d'une petite fille prénommée Évelyne (6 ans). Il s'était d'ailleurs confié à Purepeople sur le sujet et n'avait pas caché qu'il vivait parfois mal le fait d'être loin d'elle à cause de son travail pour RTL TVI : "Ça m'énerve et ça me rend triste d'être loin de ma fille pendant les tournages. Mais c'est mon métier. Je pense que plus tard elle me dira que j'ai bien fait de le faire."