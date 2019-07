Ludovic (Pékin Express) : Son frère Samuel, sa fille, sa copine... L'interview VNR

Pékin Express 2019 a débuté le 18 juillet 2019, sur M6. Les téléspectateurs ont donc fait connaissance avec Patrice et Benjamin (père et fils), Fabienne et Jade (mère et fille), Laëtitia et Aurélie (deux soeurs très différentes), Thomas et Mathieu (les frères bûcherons), Mounir et Lydia (le couple marié), Steve et Martine (le coach et son élève), Fabrice et Briac (les inconnus) et Kleofina et Julia (Miss Provence et Miss Côte d'Azur 2017). Après l'épisode est diffusé Itinéraire Bis avec Mehdi et Hoang. Et pour prolonger le plaisir, le public peut suivre les aventures de Ludovic dans French Tour., disponible sur 6play.

Son but ? Parcourir la France avec 1 euro par jour et relever des défis. À cette occasion, Purepeople a rencontré le candidat révélé dans la saison 7 intitulée La Route des grands fauves, en 2011. Il a accepté de répondre aux questions de notre Interview VNR et n'a pas caché qu'au départ, il était déçu de ne pas vivre une nouvelle expérience à l'étranger. "Mais tout compte fait, j'étais bien content de faire la France", a-t-il vite précisé.

Pour une fois, c'est sans son frère Samuel qu'il a fait le show devant les caméras de M6. Et il n'a pas caché sa tristesse : "Mon frère, c'est mon binôme. Quand on partait ensemble, quand il y en a un qui n'allait pas bien, l'autre était là. Donc il m'a beaucoup manqué." En revanche, il n'aurait pas pu partir avec sa moitié : "Je pense que c'est préférable de ne pas faire l'aventure avec ma copine, sinon, elle serait VNR contre moi."

Le papa d'une petite fille prénommée Évelyne (6 ans) est souvent sur les routes pour son travail. Il est animateur pour RTL TVI et part donc régulièrement en tournage, loin de sa princesse et de ses proches. Une situation pas toujours simple. Mais Ludovic relativise : "Ça me VNR et ça me rend triste d'être loin de ma fille pendant les tournages. Mais c'est mon métier. Je pense que plus tard elle me dira que j'ai bien fait de le faire."

