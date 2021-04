Pékin Express : Une candidate emblématique positive à la Covid-19

Le coronavirus fait malheureusement toujours partie de nos vies, plus d'un an après son apparition. Nombreuses sont les personnes à être décédées des suites de cette maladie, d'autant plus ont été hospitalisées. Espérons pour l'une des candidates de Pékin Express que son état de santé ne se dégradera pas... Car oui, une ex-participante vient de révéler qu'elle était touchée par la Covid-19.

Le 13 avril, M6 a diffusé un nouvel épisode de Pékin Express 2021. Pauline, que l'on a pu voir dans la saison 3 en 2008 et dans la saison 13 en 2020, était devant son petit écran pour suivre la suite des aventures de Pierre-Louis et Arnaud, Florent et Noël, Rose-Marie et Cinzia mais aussi Christophe et Claire. Mais, avant de débriefer un peu sur l'émission, la belle blonde a annoncé une mauvaise nouvelle.

La soeur d'Aurélie a révélé qu'elle avait contracté le coronavirus. "Coucou tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo pour vous raconter que j'ai chopé ce vilain virus de Covid. Donc Pékin Express pour moi ce soir, c'est de ma chambre. J'espère que les symptômes ne vont pas s'aggraver ni perdurer. Franchement ras le bol de ce virus, un truc de dingue. Je ne l'avais pas encore chopé, donc je pourrai dire que je l'ai eu", a confié Pauline, sans préciser de quels symptômes elle souffre.

Pour rappel, Pauline vit en couple et elle est l'heureuse maman de deux garçons, de 12 et 14 ans. Espérons donc pour ses proches qu'ils ne seront pas touchés à leur tour par le virus... Nul doute que l'ex-candidate de Pékin Express donnera rapidement de ses nouvelles.