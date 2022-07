Pékin Express : Une gagnante de l'émission va se marier, sa grande annonce !

Une ancienne candidate de Pékin Express (M6) voit la vie en rose. La jeune femme en question a annoncé deux grandes nouvelles sur son compte Instagram, jeudi 28 juillet 2022.

Claire Flipo a été révélée à la télévision en 2021, dans le jeu d'aventure présenté par Stéphane Rotenberg. Elle a partagé l'aventure avec son papa Christophe. Et tous deux ont remporté l'émission contre Rose-Marie et Cinzia. Depuis, la charmante brune partage certaines de ses aventures sportives sur Instagram ou des événements avec ses proches. En mai dernier par exemple, elle a dévoilé que son papa et elle sortaient leur livre Nous avons gagné dans lequel ils reviennent sur le tournage de Pékin Express.

En revanche, Claire préfère se faire discrète en ce qui concerne sa vie amoureuse. Mais hier, elle a fait une exception pour annoncer une grande nouvelle. Les internautes ont donc tout d'abord appris qu'elle était en couple avec un certain Thomas. Tous deux ont pris la pose complices sur Instagram. Sur la première photo, la fille de Christophe - qui est vêtue d'une robe rose - regarde son cher et tendre, sur la deuxième elle fixe l'objectif et sur la troisième, elle lui dépose un baiser sur la joue. "Let's Go pour le reste de notre vie (en rose) @thomas.delannoy_ Et pour l'occas', j'assume la robe bonbon #love #letsgo #pourlavie #mariage #projet #couple #crisedebonheur", peut-on lire en légende de la publication.