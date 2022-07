Pékin Express : Un gagnant de l'émission va se marier, photos avec sa jolie fiancée

Rappelons que Lucas et Nicolas ont participé à la 15e saison de Pékin Express baptisée Sur les terres de l'aigle royal. La grande finale avait été diffusée au mois d'avril dernier et à l'issue d'une ultime couse acharnée face aux autres finalistes Fanny et Jérémy, les deux frères Belges avaient remporté les 100 000 euros de gains en jeu.

A noter par ailleurs que le mariage de Lucas n'est pas la seule bonne nouvelle survenue ces derniers jours. Deux autres candidats de Pékin Express se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur bonheur. Il s'agit d'Aurore et Jonathan, au casting de l'émission en 2021, qui attendent leur premier enfant après plusieurs années de PMA. Tout n'est toutefois pas si simple puisqu'une maladie de grossesse a été diagnostiquée à la jolie blonde, à savoir une hyperémèse gravidique. Cela provoque de nombreux et violents vomissements chez la femme enceinte.