Pékin Express 2022, la finale : Lucas et Nicolas gagnants, énorme émotion et larmes

Jeudi 14 avril 2022 a eu lieu la grande finale de la 15e saison de Pékin Express, baptisée Sur les terres de l'aigle royal, sur M6. Après une course acharnée de plusieurs semaines, ce sont finalement Lucas et Nicolas qui ont gagné, remportant ainsi les 100 000 euros de gains en jeu ! Les deux frères Belges ont su rester complices et soudés tout au long de leur aventure, notamment lors des derniers sprints à Dubaï face aux autres finalistes, Fanny et Jérémy.

Les deux hommes de 29 et 37 ans étaient les favoris de la compétition après avoir décroché huit amulettes, ce qui correspond au record de victoires dans l'histoire de Pékin Express. Submergés par l'émotion en comprenant qu'ils avaient gagné, c'est en larmes qu'ils ont rejoint Stéphane Rotenberg. "On l'a fait. On l'a fait ensemble. Je suis fier de toi", a adressé l'aîné Nicolas à son petit frère.

Durant toute leur aventure, Lucas et Nicolas ont vécu des moments incroyables, traversant le Kirghizistan, l'Ouzbékistan puis la Jordanie avant de découvrir Dubaï. "Le plus beau souvenir est l'aventure en elle-même. Elle est faite de bons comme de mauvais moments. Au final, tout est exceptionnel. Que ce soit la course, les épreuves, les gens que nous avons pu rencontrer. Toute l'aventure est formidable", a confié Nicolas pour Gala.

Le retour à la réalité n'a pas été simple. Si Nicolas a été très content de retrouver sa petite femme, ses enfants, ses collègues et son chantier, son frère Lucas a de son côté eu plus de mal à se remettre. "Il m'a fallu deux à trois semaines pour bien atterrir. Ça a été plus compliqué pour moi. Après avoir vécu une aventure extraordinaire, on retrouve une vie avec les téléphones et les mails", a-t-il expliqué à nos confrères.