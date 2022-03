Pepe Muñoz marié : il a épousé son chéri en secret... il y a bien longtemps !

C'est l'adorable nouvelle du jour. Pepe Muñoz , le danseur longtemps soupçonné d'être en couple avec Céline Dion, vient de se marier à son chéri. C'est en tout discrétion, et sans grands détails, que l'artiste espagnol a annoncé les épousailles en partageant un portait - réalisé par Ryne Belanger - sur lequel il prend la pose, avec Brayden Newby, sur Instagram. "Moi et mon mari, mon mari et moi", écrit-il simplement, le 28 février 2022.

Les tourtereaux sont ensemble depuis juillet 2019. Il faut fouiner un peu pour en apprendre légèrement davantage. Brayden Newby a également fait part de son union officielle avec Pepe Muñoz sur les réseaux sociaux. C'est grâce à lui qu'on connait la date approximative de la cérémonie... qui ne date pas d'hier ! "Surprise, on s'est marié il y a 6 mois ou quelque chose comme ça", précise-t-il. Parmi les images partagées par le jeune homme, on distingue également, de loin, la demande en mariage. Et celui qui a posé le genou au sol ? C'est Brayden Newby. Toutes nos félicitations.