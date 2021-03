Céline Dion et Pepe Munoz, anciens amants ? Il livre enfin sa vérité

Soupçonné d'être le compagnon de Céline Dion pendant de longs mois, Pepe Munoz a définitivement fait taire les rumeurs lors d'une interview accordée au Journal de Montréal. En 2017, Pepe apparaissait pour la première fois sur scène au côté de Céline sur le titre Le Ballet. Blond, sexy et bien bâti, le jeune homme avait très vite été comparé à l'acteur Patrick Swayze.

Tout au long du show, Pepe avait en plus dansé de manière extrêmement sensuelle avec la veuve de René Angelil. Bien sûr, il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs d'idylle circulent entre Pepe et la légendaire diva. Interrogé sur le sujet, Pepe indique d'emblée : "Tout le monde trouve ça drôle ! Ça n'a aucun sens".

Suite à cette collaboration, un lien très fort s'était par ailleurs créé entre Pepe et la chanteuse. Peu à peu, l'interprète du titre Pour que tu m'aimes encore décide même de faire de Pepe son styliste personnel. Une carrière mode stoppée nette pour Pepe à cause de la pandémie de Covid-19. "Je fais encore partie de l'équipe créative de Céline Dion pour la tournée. La Covid-19 a tout cassé, mais je pense et j'espère qu'ils vont me rappeler quand les choses vont recommencer. S'ils ne m'appellent pas, it's OK. Ç'aura été les quatre plus belles années de ma vie, les plus merveilleuses. Je garderai toujours un souvenir extraordinaire de Céline", a-t-il indiqué avec tendresse.

Nostalgique de ses années passées avec la maman de René-Charles (20 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (10 ans), le danseur - qui a officialisé sa relation avec Brayden Newby en juillet 2019 - ajoute : "Avec Céline, tu apprends à dire oui. (...) Céline m'a fait confiance, elle aimait mon univers et j'ai dit oui". En même temps, comment pourrait-on ne serait-ce qu'imaginer dire "non" à l'emblématique Céline Dion ?