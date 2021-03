Pépita victime de racisme et de misogynoir dans Pyramide, des images d'archives glaçantes

"C'était une autre époque" ? "On ne peut plus rien dire" ? Le mardi 30 mars 2021, l'émission Canap95 a effectué un retour dans le temps qui fait froid dans le dos. En revenant sur certains passages télévisés des années 1990, Etienne Carbonnier a fait un détour par l'époque Pyramide. Dans ce jeu, présenté par Patrice Laffont, les candidats tentaient de trouver des mots en rebondissant sur les propositions de leurs partenaires, avec pour fond sonore les commentaires de la taquine Nefertiti, la voix off du show. Et ceux qui perdaient face à leur adversaire recevait une boîte de jeu des mains de Pépita, qui se prenait souvent au passage des remarques bien nauséabondes.

C'est à force de manger des bananes

À l'heure où la parole se libère et où les téléspectateurs pointent du doigt certaines archives sexiste ou racistes, les passages de Pépita dans l'émission Pyramide font mal au coeur. Comparée à un singe, victime d'hypersexualisation et d'attaques misogynoiristes - des oppressions sexistes, racistes et coloristes -, la jeune femme tentait de garder le sourire, parfois avec grand peine. "Je n'insisterais pas puisque je peux avoir la même pour rien, s'amusait par exemple Patrice Laffont. "Je peux avoir la même en blanc", "C'est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait" pouvait-on entendre sur le plateau.

Hôtesse du show, Pépita avait également suivi Marie-Ange Nardi pour co-animer Qui est qui ? Mais elle a volontairement disparu des radars depuis l'année 2009 et son rôle dans le film J'ai oublié de te dire..., de Laurent Vinas-Raymond. "Je suis passée à autre chose, expliquait-elle à Télé Loisirs en 2016. Ça fait des années que j'ai décroché. J'ai définitivement quitté le milieu et je ne regrette rien : je suis aujourd'hui épanouie. D'ordinaire, je n'accorde pas d'interview car tout ça me semble si loin et je suis toujours étonnée quand on me reparle de cette période. Animer ces jeux a été une très bonne école de la vie. J'en garde d'excellents souvenirs. J'ai appris beaucoup de choses en seulement quelques années. Ça a notamment développé mon sens de la communication et du partage."