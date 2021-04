Pépita victime de racisme et de mysoginie : Patrice Laffont dans la tourmente, ses proches en paient le prix

Le 30 mars 2021, TMC a diffusé l'émission Canap95. Etienne Carbonnier a mis l'année 1995 à l'honneur et n'a pas manqué de diffuser des extraits de Pyramide. Des séquences qui ont fait du bruit puisque les téléspectateurs ont découvert des scènes où la co-animatrice Pépita était victime de remarques sexistes et racistes. Si celle qui était chargée de remettre les boîtes aux candidats a réagi, le présentateur Patrice Laffont ne s'est pas encore exprimé. Mais le chroniqueur Nicolas Pernikoff a donné de ses nouvelles dans Touche pas à mon poste, le 1er avril 2021.

Patrice Laffont a-t-il dépassé les limites avec Pépita ? Oui selon plusieurs internautes qui étaient devant Canap95 et qui ont tenu à la défendre. Certains sont même allés jusqu'à contacter Patrice Laffont ou des membres de sa famille pour faire part de leur mécontentement. "On est en 1995, c'est la première femme animatrice noire que Patrice Laffont va mettre à l'antenne et, effectivement, c'est une famille. (...) Toute sa famille se fait insulter sur les réseaux sociaux depuis ce buzz, ses enfants, Axelle, Fabrice... Et je trouve ça vraiment dégueulasse ! Il faut remettre les choses dans le contexte et Pépita le dit elle-même, c'est un jeu qu'elle avait avec Patrice Laffont, c'était une vraie famille qu'il y avait autour d'elle. Donc c'est écoeurant", a précisé Nicolas Pernikoff.

De son côté, Pépita était "enragée" après avoir découvert les séquences. Elle n'a pas apprécié qu'on se serve d'elle pour le faire passer pour un raciste ou un misogyne. "C'est un montage, ce ne sont pas les images complètes. Je suis enragée. Je ne permettrais jamais qu'on accuse mes ex-collègues de racisme ou de misogynie. Ces gens-là m'ont super protégée ! Je ne supporte pas qu'on salisse cette émission parce que j'y ai vécu des moments merveilleux. Ceux qui m'ont humiliée, blessée, c'est TMC", s'est-elle notamment indignée.