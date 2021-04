Pépita, racisme et misogynie dans Pyramide : "Je suis enragée, c'est extrêmement violent pour moi !"

Dans Canap 95, émission diffusée sur TMC mardi 30 mars 2021, de vieilles images de l'émission Pyramide ont ressurgi. Les téléspectateurs ont alors été surpris de (re)découvrir Pépita, la co-animatrice du jeu, être victime de remarques racistes et sexistes de la part de ses camarades Patrice Laffont et Laurent Broomhead. Jeudi 1er avril 2021, auprès de nos confrères du Parisien et par téléphone sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), l'animatrice de 48 ans réagit au buzz de ces séquences vieilles de plus de 20 ans.

"Ça a été extrêmement violent pour moi", lance Pépita qui a découvert les images après avoir été alertée par un proche. "Mon sang n'a fait qu'un tour, poursuit-elle face à Cyril Hanouna et son équipe. TMC et la production se sont servis de moi. C'est un montage, ce ne sont pas les images complètes. Je suis enragée. Je ne permettrais jamais qu'on accuse mes ex-collègues de racisme ou de misogynie. Ces gens-là m'ont super protégée ! Je ne supporte pas qu'on salisse cette émission parce que j'y ai vécu des moments merveilleux. Ceux qui m'ont humiliée, blessée, c'est TMC."

Un coup de gueule qui rejoint les propos tenus par l'animatrice dans Le Parisien. À la découverte de l'émission Canap 95, Pépita a craqué : "Je suis montée en pression... J'étais en colère. J'en tremblais. J'en pleurais de rage." La scène où elle est comparée à un chimpanzé, elle la trouve "énorme" et en est même l'instigatrice ! "La carte postale, je la connaissais, confie celle qui a quitté le milieu de la télé. Et on en avait plaisanté avant de prendre l'antenne avec Néfertiti [NDLR : la voix off de l'émission], comme on avait l'habitude de le faire. C'est même moi qui, en coulisses, avais dit : 'On dirait moi !'. On a décidé de la faire en plateau, c'est tout."

Pépita "très en colère et déçue" : "Ils m'ont manqué de respect"

Si elle réfute totalement les accusations de sexisme et de racisme, aujourd'hui Pépita peut comprendre que les téléspectateurs soient outrés après avoir vu Canap 95. "Sauf qu'il suffit de regarder la séquence dans son intégralité pour comprendre qu'elle n'était pas du tout raciste. On en riait entre nous, de bon coeur. Il n'y avait aucun malentendu ni sous-entendu. Personne n'a perçu cela comme du racisme à l'époque, assure-t-elle. Et je peux vous dire que si quelqu'un m'avait réellement manqué de respect, je lui serais directement rentrée dedans. Jamais je n'aurais accepté un tel comportement."

Ce qu'elle reproche à TMC, c'est de ne pas avoir cherché à la contacter avant la diffusion de ces images. "Ils m'ont fait passer pour la Noire qui subit le racisme, qui n'a pas eu le choix pour avoir un travail... On va où là ? Qui sont-ils pour parler à ma place ? Il n'y a que moi qui puisse dire si j'ai subi ou pas quelque chose ! Je suis très en colère et très déçue, lâche-t-elle. Les conséquences sont extrêmement violentes, pour moi, comme pour mes proches. Se servir de moi pour ça, avec les tensions actuelles dans le pays autour de ces questions, je ne suis pas d'accord. Ils m'ont manqué de respect. Ils ont voulu faire le buzz, c'est tout. C'est scandaleux."

Pour l'heure, Patrice Laffont et Laurent Broomhead n'ont pas réagi à la diffusion de ces images aujourd'hui problématiques.