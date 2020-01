Perez Hilton "trahi" par Lady Gaga : il lève le voile sur leur dispute

Depuis le 5 janvier, on peut voir des célébrités vivre ensemble sur les télés australiennes. Pour cette sixième saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! en Australie, la production a décidé de pimenter le jeu en faisant entrer le blogueur le plus célèbre des États-Unis au seizième jour : Perez Hilton. Sur le ton de la confidence, le roi des gossips américains de 41 ans a raconté sa pire dispute avec une star. C'est à la demande d'Erin Barnett, une ancienne participante de l'émission Love Island, et de Charlotte Crosby, connue pour sa participation à l'émission de télé-réalité Geordie Shore, que Perez Hilton a raconté son histoire avec Lady Gaga.

"J'ai eu beaucoup de disputes. La pire, c'était avec Lady Gaga. Tout le monde ici est célèbre, à son niveau, mais – et ce n'est pas une insulte – personne dans cette émission n'a connu la célébrité comme Lady Gaga", a-t-il commencé à expliquer aux autres participants. Quand on a ce genre de notoriété, ça change votre vie entière, votre perception de la manière dont les gens se comportent avec vous."

Quand il évoque leur conflit, Perez Hilton parle de "trahison" de la part d'une "vraie amie". "Maintenant quand j'y repense, je sais qu'elle vivait des choses compliquées et qu'elle n'est plus entourée des gens qui étaient avec elle au début de sa carrière et qui l'aidaient. C'est comme ça. Tu vis et tu apprends."

Lady Gaga et Perez Hilton ont été très amis et très proches au début des années 2000 avant de se disputer en 2011 et de ne plus jamais se parler. Perez Hilton devait interviewer une Lady Gaga supposément ivre, pour une émission de cuisine australienne. L'interprète de Poker Face n'aurait pas aimé les questions posées par son ami comme elle l'avait confié en 2013 à Howard Stern. "Il a commencé à me poser des questions horribles et a être très négatif à propos de Born This Way et on avait beaucoup bu. Il était supposé être mon ami et je me suis sentie trahie, alors j'ai commencé à pleurer. Puis mon ami est venu et a poussé la caméra. Ils ne voulaient pas l'éteindre."

De son côté, Perez Hilton s'est dit "blessé", "trahi" et "poignardé dans le dos", tout en assurant n'avoir jamais voulu "lui faire du mal". "Elle ne me manque pas. Gaga n'a jamais essayé de me contacter. Je l'ai contactée pour m'excuser même si je n'avais rien fait de mal."

Début janvier, par le biais de la superstar des télé américaines Oprah Winfrey, on apprenait qu'en plus de sa fibromyalgie, Lady Gaga souffrait de stress post-traumatique dû aux nombreux viols qu'elle avait subis dans sa jeunesse.