Lady Gaga violée à plusieurs reprises à 19 ans : "Je n'ai jamais pu l'affronter"

Il lui a fallu un courage tout particulier pour délivrer sa vérité. Lady Gaga, habituée des salles remplies et des performances publiques, a accepté de répondre aux questions d'Oprah Winfrey devant un public composé de 15 000 personnes, le samedi 4 janvier 2020 à Fort Lauderdale, en Floride. Mais la foule ne s'attendait peut-être pas à avoir la larme à l'oeil devant sa prestation. Souffrant de troubles de stress post-traumatique et de fibromyalgie – fatigue chronique –, la chanteuse a expliqué que son mal venait des nombreux viols qu'elle avait subis alors qu'elle n'était encore qu'une toute jeune femme.

"J'ai été violée de manière répétée quand j'avais 19 ans, a-t-elle précisé. Ces troubles dont je souffre sont le résultat de ces viols, parce que je n'arrive pas à oublier ce traumatisme." Il faut dire que depuis qu'elle a révélé son titre Just Dance et l'album The Fame qui allait avec, en 2008, Lady Gaga n'a pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit. "Je suis tout à coup devenue une star et je voyageais à travers le monde, j'allais des hôtels aux garages, aux limousines, à la scène, et je n'ai jamais pu tenter de l'affronter, se souvient-elle. Et quand j'ai commencé à ressentir cette douleur immense, dans tout mon corps, qui ressemblait trait pour trait à une maladie, je me suis dit 'Oui, j'ai été violée'."