Lady Gaga : Un fan la fait tomber de scène à Las Vegas... et ça fait mal

Accusée de plagiat

Décidément, l'année se termine de manière compliquée pour la pauvre Lady Gaga. En dehors de la scène, la belle artiste a eu à faire à la justice puisque le titre crée pour le film A Star is Born, Shallow, serait une pâle copie d'un morceau déjà existant. À la barre des accusateurs, Steve Ronsen lui aurait réclamé "des millions et des millions de dollars" pour la ressemblance toute relative avec son titre Almost, partagé sur son compte Soundcloud durant l'année 2012. Au cas où, Lady Gaga continue à remplir son compte en banque en poursuivant sa résidence à Las Vegas, 48 concerts au total qui devraient s'étendre jusqu'au 16 mai 2020. Voilà qui devrait lui permettre d'assurer ses arrières.