Pete Doherty ivre à Paris : retour en garde à vue après une bagarre

Les jours se suivent et se ressemblent pour Pete Doherty. Alors que le Britannique de 40 ans avait été libéré samedi 9 novembre 2019 après avoir été arrêté la veille (vendredi 8 novembre) à Paris pour avoir acheté de la cocaïne dans le quartier de Pigalle, le chanteur des Libertines est retourné en garde à vue le dimanche 10 novembre.

Le Point a en effet rapporté que Pete Doherty a de nouveau été arrêté après une altercation survenue dans la rue. L'ex de Kate Moss était ivre au moment des faits. Il a été placé en garde à vue pour "violences par personne en état d'ivresse", a précisé le parquet de Paris.

Selon son avocat, Pete Doherty a été interpellé "après une bagarre avec un autre homme alcoolisé qui a porté plainte pour violences sans ITT (interruption temporaire de travail, ndlr)". "Après sa garde à vue, il était rentré chez lui puis est ressorti boire un verre, mais il ne tient pas l'alcool à cause du traitement de désintoxication qu'il prend depuis un mois", a déclaré à l'AFP Me Arash Derambarsh.

Connu pour ses excès liés à sa consommation de drogue, Pete Doherty s'est engagé, au début d'une longue tournée en Europe et principalement en Grande-Bretagne, "à être suivi à temps plein par un addictologue et un médecin afin de ne pas retomber dans la tentation", comme l'avait rapporté son avocat. "Ce n'est pas un délinquant, il suit une cure de désintoxication en France et en Angleterre et veut se concentrer sur la suite de sa carrière artistique", avait-il ajouté.

Suite à son arrestation du vendredi 8 novembre, le membre des Libertines "a fait l'objet d'une ordonnance pénale [une procédure judiciaire simplifiée, NDLR] pour usage de stupéfiants avec réquisitions de 100 jours-amende à 50 euros", comme l'a fait savoir le parquet de Paris après sa sortie de garde à vue. Cette peine, qui peut se transformer en emprisonnement si l'amende n'est pas payée, doit encore être homologuée par un juge du tribunal de Paris.

Pete Doherty enchaîne les sorties de route ces dernières semaines puisqu'il avait été condamné en octobre dernier à six mois d'annulation de permis et à une amende de 9 200 livres sterling (environ 10 300 euros) pour avoir été flashé quatre fois par le même radar en Grande-Bretagne.

Pourtant en avril dernier, le chanteur disait vouloir être plus sage lors d'une interview accordée à Paris Match. "Je bois moins, je prends moins de drogues, je mène une vie un peu plus calme. J'ai eu 40 ans cette année", avait-il déclaré. Mais ça c'était en avril...