Pete Doherty bientôt papa pour la 3e fois : après le mariage avec Katia de Vidas, place au bébé

Pete Doherty va être papa ! Le rockeur de Babyshambles a annoncé la bonne nouvelle à ses fans ce lundi 5 décembre alors qu'il était sur scène à Strasbourg, a rapporté le tabloïd britannique The Sun. Voilà de quoi le rendre très heureux, lui qui épousait l'année dernière la mère de son futur enfant, Katia de Vidas, dans un village Normand, là où il vit.

A noter qu'il est déjà papa d'un fils Astile, 19 ans, issu de sa romance avec Lisa Moorishk, et d'une fille Aisling, 11 ans, fruits de ses amours avec le mannequin Lindi Hingston. Deux relations qui appartiennent donc désormais à son passé, lui qui a également vécu des idylles avec la sublime top model Kate Moss et la chanteuse Amy Winehouse, décédée depuis d'une overdose d'alcool. Elle souffrait également d'une addiction à certaines drogues, tout comme Pete Doherty, qui essaie tout de même, tant bien que mal, de se tenir à distance de ces substances et des soirées se terminant au poste de police.

Plus heureux que jamais

"Je suis en plein rétablissement, ça fait deux ans et demi que je suis clean. C'est quelque chose d'énorme pour moi et, oui, je tiens le coup en écrivant de la musique. J'écris toujours de la musique", confiait-il l'année dernière au micro de la BBC Scotland. L'artiste de 43 ans essaie également de s'éloigner de l'alcool, lui qui est désormais plus adepte d'un "bon verre d'eau" qu'autre chose, "dans le cadre de son mode de vie plus sain", a détaillé The Sun, dans son article.

L'année dernière, le journal anglais recueillait le témoignage d'un proche de Pete Doherty, qui assurait que le chanteur était désormais "plus heureux que jamais", depuis qu'il s'était affranchi de son "style de vie tumultueux et hédoniste". Un quotidien dorénavant plus paisible, ce qui est notamment possible grâce à sa femme. "Ils passent beaucoup de temps à cuisiner et à promener le chien. C'est un mode de vie très doux par rapport à celui qu'il menait auparavant", avait rajouté cette source anonyme.

C'est donc que du bonheur, qui attend désormais l'artiste Britannique, lui qui sera donc papa pour la troisième fois dans quelques semaines/mois.