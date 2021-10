Pete Doherty s'est marié ! Photos de la cérémonie surprise avec Katia de Vidas en Normandie

Désormais, le chanteur des groupes The Libertines et Babyshambles mène une vie plus paisible et se tient à distance de la drogue et des fêtes se terminant au poste de police. "Je suis en plein rétablissement, ça fait deux ans et demi que je suis clean, a récemment expliqué l'ex de Kate Moss, sur la BBC Scotland. C'est quelque chose d'énorme pour moi et, oui, je tiens le coup en écrivant de la musique. J'écris toujours de la musique."