Petit Biscuit métamorphosé : le DJ de 22 ans affiche ses abdos et son corps de rêve

En effet, en mai dernier on a pu voir un selfie de Petit Biscuit, en short de bain, dévoilant une impressionnante musculature, des cuisses à casser des noix et des bras à vous faire voir le monde à 360 degrés si vous vous prenez une gifle de sa part. "Du sport, de la cuisine et une bonne alimentation (vegan), je décore ma nouvelle maison et j'ai cette nouvelle voiture... voilà ma vie depuis la sortie de Parachute. Mais demain, je retourne à Los Angeles, cela faisait 3 ans. Et je suis content de casser la routine !!! Je travaille au 3e album", disait-il en légende. Mais force est de constater que, dans les commentaires, c'est surtout son nouveau corps - dont la transformation se faisait déjà sentir à l'été 2021 - qui a retenu l'attention...

"La massue" ; "Oh putain, tu es massif mec" ; "De Petit Biscuit à Gros gâteau" ; "Visiblement aucune séance n'a été ratée pour les jambes" ou encore "Plus vraiment petit à ce que je vois", pouvait-on lire. Sans doute flatté et amusé, Petit Biscuit a remis ça avec de nouvelles photos de lui dénudé, le 7 juillet. "Dès que l'album sort, j'arrête de m'exhiber, je le jure", a-t-il écrit. L'artiste, qui ne manque pas d'humour, s'est lui-même renommé sur Twitter en... Grand Biscuit !