Petra Nemcova présente son bébé et raconte son accouchement difficile

Jusqu'alors, le couple n'avait pas partagé de photo du fils chéri. Faute réparée puisque le top de 40 ans s'est confié sur sa grossesse et son accouchement au magazine Hello! Un accouchement difficile puisque le bébé est né six semaines trop tôt et que Petra Nemcova a dû avoir recours à une césarienne d'urgence. "Nous avions toujours prévu que l'arrivée de notre bébé soit aussi naturelle que possible sans médicaments, et nous avons fini par compter sur la médecine moderne pour sauver notre bébé et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants", avoue-t-elle. "Le voir avec tous ces tubes partout, le bruit constant des machines et toutes les injections qu'il avait, c'était très difficile. Mais Benjamin est si fort, calme et toujours aussi positif", se souvient Petra Nemcova.

Mais tout est sous contrôle maintenant. "Il grandit bien, il est très heureux et tellement aimé. Il est super sain et fort et il a tellement grandi. Nous sommes tellement reconnaissants et nous sommes tellement heureux maintenant" conclut le mannequin.