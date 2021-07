Philippe Bouvard blessé par balles : le jour où on lui a tiré cinq fois dessus avec un pistolet

A 91 ans, et près de soixante-dix ans de carrière, Philippe Bouvard a de nombreuses histoires à raconter. Ça tombe bien, l'animateur fait face à la grande papesse de la psychologie télévisée, a.k.a Mireille Dumas , le 16 juillet 2021 dans l'émission Les années Bouvard : le rire et l'impertinence. L'occasion rêvée de se livrer à coeur ouvert à propos de sa vie, de son oeuvre, peut-être aussi des aléas de sa célébrité. Car le taulier des Grosses Têtes a souffert d'une terrible attaque, dans le passé, datant des années 1980.

Il soupçonnait le journaliste d'être un agent du RPR

C'est Le Monde diplomatique qui, à l'époque, révélait cette sordide mésaventure. Le lundi 23 septembre 1985, vers 23h, Philippe Bouvard se trouvait devant les studios de la radio RTL, à Paris, quand un "déséquilibré" a tenté de s'en prendre à lui en lui tirant dessus à cinq reprises. Son agresseur de 39 ans, "armé d'un pistolet à grenaille", se nommait Guy Segut et venait de Belfort. "Entre autres divagations, il soupçonnait le journaliste d'être un agent du RPR qui voulait poser des micros chez lui, précisait-on dans les colonnes du journal, disponible dans les archives en ligne. L'agresseur a été immédiatement arrêté. Le journaliste, après des soins reçus à l'hôpital Bichat, a pu regagner son domicile."

C'était le seul à ne jamais rire

Philippe Bouvard assurait à l'époque qu'il avait remarqué son agresseur. Ce dernier était présent dans le public de l'émission depuis plusieurs jours et était "le seul à ne jamais rire". L'époux de Colette Sauvage a finalement claqué la porte des studios RTL en 2014 après 37 ans de service et de bonnes grosses boutades. C'est avec regret, hélas, qu'il constate et critique l'évolution des Grosses Têtes, cette émission si chère à son coeur, remise entre les mains de Laurent Ruquier. "La culture s'effiloche et la rigolade est indécente. Elles étaient les deux piliers du show et je ne vois plus sur quoi il peut reposer, confiait-il au Parisien Week-end. Mais je suis assez occupé par mes propres productions pour ne pas m'occuper de celles des autres." En voilà un qui tire à balles réelles...

