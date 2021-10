Philippe Chevallier et sa femme Tiffany : très rare apparition du couple, pour une grande soirée parisienne

Philippe Chevallier et sa femme Tiffany vivent une histoire d'amour des plus secrètes. Rares sont les fois où l'humoriste de 65 ans et sa très charmante moitié apparaissent ensemble. Le 20 septembre dernier, le couple a fait une exception, une sortie forcément remarquée.

Philippe Chevallier et Tiffany faisaient partie des très nombreuses personnalités venues assister aux tous premiers pas de Jean-Louis Debré au théâtre. L'ancien président du Conseil constitutionnel et sa compagne Valérie Bochenek ont investi le théâtre de la Gaiété Montparnasse pour ces trois prochains mois. Ils jouent ensemble dans Ces femmes qui ont réveillé la France, qui s'inspire du livre qu'ils ont coécrit en 2013. "Ces femmes qui ont réveillé la France, une vingtaine de portraits de femmes, connues ou pas, qui ont contribué à dessiner de nouveaux contours à notre société", peut-on lire sur le Twitter de la pièce de théâtre mise en scène par Olivier Macé, qui propose également un extrait. La générale de cette pièce qui fait d'ores et déjà beaucoup parler s'est déroulée le 20 septembre dernier.