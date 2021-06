Régis Laspalès et Philippe Chevalier en froid : la raison de leur séparation

Amis et complices sur scène pendant près de 30 ans, Philippe Chevallier et Régis Laspalès ont joué près de sept spectacles sur scène dont Le Banc, Ma femme s'appelle Maurice, La rentrée des sketchs, Le dîner de cons, Les menteurs et Vous reprendrez bien quelques sketches. Depuis leur rencontre dans l'émission Le petit théâtre de Bouvard en 1981, le duo de comiques semblait ne plus se quitter jusqu'à leur brutale séparation en 2016. Depuis, plus aucune apparition du duo au théâtre ou à la télévision pour les deux comiques qui semblent avoir préféré continuer leur route séparément.

Une dispute entre les deux compères serait-elle à l'origine de ce silence dans les médias ? En 2018, Philippe Chevallier levait enfin le doute sur sa brouille avec Régis Laspalès. Brutal et visiblement un peu amer, il confiait que son ancien ami l'avait "laissé tomber". Selon sa version, Régis serait "obsédé" par l'idée de faire du cinéma solo et n'aurait pas hésité à tirer un trait sur leur duo pour arriver à concrétiser son rêve.

"Je lui dis 'On pourrait peut-être faire du cinéma à deux'. 'Ah non non, à deux on n'y arrivera pas il faut que je fasse du cinéma tout seul (...) Régis en avait peut-être un peu assez" révélait tristement Philippe qui aurait aimé poursuivre l'aventure avec son acolyte de l'Olympia.

De son côté, Régis Laspalès confiait sur le plateau de Michel Drucker en septembre 2019 qu'il souhaitait revenir sur scène... seul. "Après 35 ans de duo avec Laspalès, je renoue avec mes premiers désirs" expliquait-il avant d'ajouter "Le public est habitué au duo que je forme avec Régis Laspalès. C'est difficile de rompre les habitudes. Etre seul sur scène crée une interrogation et une hésitation". Visiblement déterminé à faire cavalier seul, il déclarait d'ailleurs être à l'écoute d'occasions au théâtre et au cinéma.