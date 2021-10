Jean-Louis Debré sur scène avec sa compagne Valérie Bochenek : grande première, entourés de VIP

Jean-Louis Debré est avant tout connu en tant que personnage politique à l'impressionnante carrière. L'homme de 77 ans se lance dans une nouvelle aventure qui n'a rien à voir avec le registre dans lequel on a l'habitude de le voir : le théâtre.

Depuis quelques jours, et pour trois mois, Jean-Louis Debré est sur les planches de la Gaiété Montparnasse, à Paris, pour jouer Ces femmes qui ont réveillé la France. Et il n'est pas seul pour ce nouveau défi qui fait déjà beaucoup parler. L'ancien ministre de l'Intérieur et ancien président de l'Assemblée nationale est accompagné de celle qui partage sa vie amoureuse, la comédienne Valérie Bochenek.

Ces femmes qui ont réveillé la France, s'inspire d'un livre que le couple a coécrit en 2013. "Ces femmes qui ont réveillé la France, une vingtaine de portraits de femmes, connues ou pas, qui ont contribué à dessiner de nouveaux contours à notre société", peut-on lire sur le Twitter de la pièce de théâtre mise en scène par Olivier Macé, qui propose également un extrait. "L'Histoire ne doit pas être rébarbative, et lorsque l'on faisait des conférences dans les écoles, on avait toujours ces enfants qui étaient curieux, et on s'est dit que les Français ne connaissaient pas leur Histoire", a également expliqué Jean-Louis Debré lors de son récent passage sur France Info, avec sa compagne. Le couple s'était alors entretenu avec Youssef Bouchikhi, journaliste au service culture.