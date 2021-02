Philippe de Belgique critiqué pour sa maison de vacances en Vendée : son passe-droit expliqué

Etre roi offre certains avantages, notamment sur le sol français... Depuis quelques jours, Philippe de Belgique et sa maison de vacances en Vendée font l'objet d'une nouvelle polémique. Comme l'a rapporté Ouest-France le 31 janvier 2021, le roi des Belges a obtenu une autorisation pour la construction d'une extension de 40 m2 pour sa résidence située sur l'île d'Yeu. Le souverain de 60 ans a ainsi bénéficié d'un régime de faveur puisque le terrain se trouve dans une zone boisée protégée.

"Ils sont en train de faire une deuxième extension, alors que dans les zones naturelles, on n'a le droit qu'à une extension mesurée de 30 m2 et pas 1 m2 de plus, a expliqué lundi Patrice Bernard, élu municipal à la mairie de l'île d'Yeu et porte-parole des insulaires mécontents, au micro de la RTBF. Vous avez la Loi Littoral qui s'impose sur notre territoire et la Loi Littoral est très stricte." Pour ce projet d'agrandissement, Philippe de Belgique a obtenu un permis de construire en août dernier au nom de "Philippe Legrand", pseudonyme qu'il a l'habitude d'emprunter lorsqu'il est en Vendée avec son épouse la reine Mathilde et leurs enfants, la princesse héritière Elisabeth (19 ans), le prince Gabriel (17 ans), le prince Emmanuel (15 ans) et la princesse Eléonore (12 ans).

Interrogé par l'opposition lors du conseil municipal qui s'est tenu le 26 janvier dernier, le maire de l'île d'Yeu, Bruno Noury, a finalement expliqué ce privilège : le roi des Belges fait construire cette annexe pour y abriter ses gardes du corps, donc pour assurer sa sécurité. Il a ainsi pu obtenir, auprès de la Préfecture directement, une dérogation au nom de "l'intérêt général".