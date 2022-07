Philippe Etchebest "pète un plomb" en pleine émission : la séquence vidéo déjà culte !

Nouveau divertissement sur M6. Lundi 25 juillet 2022, la chaîne a proposé le jeu Qui peut nous battre ?, présenté par Eric Antoine. Philippe Etchebest était notamment convié pour répondre aux questions et il s'est fait remarquer en cours d'émission.

Cent personnes ont été invitées dans le public afin de tester leurs connaissances dans six catégories différentes. Pour chaque thème, Eric Antoine a fait appel à un expert de M6 pour les affronter. On a ainsi retrouvé Marie Portolano pour le sport, Philippe Etchebest pour la cuisine, Hélène Ségara pour la musique, Mac Lesggy pour les sciences, Cristina Cordula pour la mode et le magicien de 45 ans pour le divertissement. L'objectif des personnalités étaient d'éliminer tous leurs adversaires. 300.000 euros étaient à la clé pour le meilleur candidat du public ou pour un téléspectateur tiré au sort si l'équipe des présentateurs l'emportait.

Et on peut dire que Philippe Etchebest était, comme à son habitude, à fond dans la compétition. Les candidats ont notamment dû répondre à la question suivante : "Pourquoi Ringo Starr ne joue-t-il pas de la batterie au début de la chanson Hey Jude des Beatles ?". Ils avaient le choix entre "il faisait grève, il ne faisait plus partie des Beatles, il jouait du piano, il faisait une pause pipi". Après une courte discussion avec Eric Antoine et l'époux de Dominique, Hélène Ségara a validé la deuxième proposition. "Je valide 'il ne faisait plus partie des Beatles' parce que la pause pipi je n'y crois pas", a lancé la chanteuse.

S'il était d'accord avec ce choix au départ, le juré d'Objectif Top Chef a eu une grosse hésitation juste avant que la réponse ne soit donnée. "Il ne faisait pas une pause pipi ?", s'est-il interrogé. Et c'était bel et bien la bonne réponse. Quand il l'a découvert, Philippe Etchebest - dont le look a fait parler ces derniers temps - s'est levé et s'est agacé : "Oh p**** je voulais le dire. Je te jure que je voulais le dire. Je l'ai dit ! Héène j'étais en train de me poser la question. P**** je voulais le dire, m****." Il a également donné un petit coup sur le canapé. Une vidéo relayée sur le compte de M6 avec pour légende "Philippe Etchebest pète un plomb".