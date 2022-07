Philippe Etchebest : Sa femme Dominique à l'origine d'un changement physique très commenté

Philippe Etchebest a plusieurs cordes à son arc. Chef étoilé réputé, il est également un batteur confirmé qui s'illustre dans un groupe de rock et a un passé de rugbyman très impressionnant. Mais depuis un petit moment, c'est pour autre chose qu'il fait parler de lui. En effet, Philippe Etchebest s'est fait remarquer, à la fois dans un épisode de Top Chef mais aussi sur les réseaux sociaux, en raison du nouveau look qu'il a décidé d'adopter.

L'as des fourneaux de 56 ans se plaît désormais à porter une moustache "à la Hercule Poirot" comme l'avait estimé un internaute. Très vite, son apparence inattendue a suscité beaucoup de réactions, allant de quelques moqueries à de beaux compliments. Philippe Etchebest a eu l'occasion de s'exprimer sur ce buzz involontaire lors de la conférence de presse d'Objectif Top Chef, mercredi 20 juillet 2022. "Oui alors, la nouveauté forcément, c'est la petite moustache !", a-t-il lâché avec humour au moment de présenter cette nouvelle et huitième saison attendue à la rentrée.

Et pour lui de s'étonner de l'attention qu'il suscite depuis ce changement physique : "C'est marrant les proportions que ça peut prendre à chaque fois que vous faites un truc. Que ce soit moi ou quelqu'un de connu". Philippe Etchebest a ensuite assuré que rien de tout cela n'était calculé. "Je n'y pense pas. Je n'ai pas fait ça pour faire parler de moi". D'ailleurs, ce n'est même pas lui qui est à l'origine de ce nouveau look mais sa femme Dominique et mère de leur fils adoptif Oscar-Louis. "C'est juste qu'avec ma femme, on en discutait. Elle m'a dit : 'Tiens, ce serait bien que tu te fasses la moustache.' Je lui ai répondu : 'Oui, si tu veux'", a-t-il rapporté. Ni une ni deux, le célèbre chef s'est rendu chez sa barbière, laquelle avait également envisagé la moustache pour son client. "Elle m'a confié que cela faisait longtemps qu'elle voulait me le proposer. J'ai dit : 'Allez-y, on fait la moustache !'", a-t-il encore déclaré. Mais il le répète : "C'est juste pour moi, pas pour les autres !"