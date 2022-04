Philippe Etchebest : Ce changement physique insolite qui a fait (beaucoup) réagir les fans de Top Chef !

La plupart des fans l'ont d'ailleurs interpellé en personne : "Euh la moustache de Philippe on fait comme si tout était normal et qu'on n'avait rien vu ?", "J'étais absolument pas prête pour la moustache de Philippe Etchebest" !

Des petites blagues qui se sont multipliées (il faut dire que sa moustache était particulièrement longue, effectivement !), et qui ont dû faire rire le chef, même s'il n'a pas encore réagi publiquement, se concentrant sur la cuisine et ses recettes. Reste à voir la semaine prochaine si son look aura encore changé : peut-être aura-t-il tout rasé d'ici là ?

En tout cas, les recrues de sa brigade sont plutôt en forme dans la saison de Top Chef en cours : deux sont encore en lice (Pascal et Mickaël). Les autres jurés, Paul Pairet et Glenn Viel ont également conservé deux cuisiniers de leur équipe, quant à Hélène Darroze, elle n'a plus que Louise.