"Un peu déçu..." : Un candidat de Top Chef 2022 cash sur Philippe Etchebest !

Après la victoire de Mohamed Cheikh la saison passée, Top Chef a fait son retour. Et pour cette treizième édition, ils étaient quinze, douze hommes et trois femmes, à espérer aller au bout du célèbre concours culinaire. Après les éliminations d'Elliott Van de Velde, Renaud Ramamourty puis Tania Cadeddu, ils sont encore douze en lice ! Parmi eux, Lilian Douchet. En parallèle de la diffusion sur M6, le candidat de Paul Pairet partage son quotidien et notamment ses projets professionnels sur les réseaux sociaux. L'occasion d'envoyer un sacré tacle à l'un des chefs les plus connus...

Ce directeur d'un hypermarché de 28 ans publie en story sur son compte Instagram personnel la photo d'un panneau d'affichage des dessertes en gare. Dessus, il est indiqué que le prochain train prend la direction de Bordeaux. Ainsi, Lilian Douchet challenge ses fidèles followers en leur faisant deviner ce qu'il va bien pouvoir faire dans la ville. Un internaute imagine que le candidat de Top Chef s'en va "déjeuner au Quatrième Mur", restaurant de Philippe Etchebest. "J'ai fait son nouveau restaurant la dernière fois mais un peu déçu, alors non", balance le jeune chef sans plus d'explications. Finalement, c'est pour du "business" qu'il se rend à Bordeaux. Mais visiblement rien de prévu en rapport avec le juré de Top Chef !

Rappelons que Lilian Douchet n'a pas le profil typique du participant au concours culinaire de M6. En effet, lui qui avait pour projet d'ouvrir son propre restaurant a vu ses plans être chamboulés par la Covid-19. "Je devais signer le lendemain du confinement et mon avocat m'a dissuadé de me lancer...", avait-il confié pour la chaîne. Alors durant deux ans, il s'est reconverti en directeur d'hypermarché et n'a pas remis son tablier. Du moins, jusqu'à son arrivée dans l'émission. "Top Chef ça peut changer ma vie, je ne peux pas me louper", indiquait-il. Ce beau gosse aux manchettes violettes, passé par de grands restaurants étoilés, propose une cuisine gastronomique, de palace même et surtout très technique. Son truc à lui, c'est "l'équilibre dans le déséquilibre". Il a pour unique but de donner un "orgasme culinaire" à ses clients. Et visiblement, ce point culminant, il ne l'a pas atteint à la table de Philippe Etchebest.