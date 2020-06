Philippe Etchebest, sa cuisine goûtée par deux Top Chef: les rôles s'inversent !

Depuis le début de la crise sanitaire en France, Philippe Etchebest se fait le porte-parole de sa profession. Le célèbre chef s'est même entretenu avec le président Emmanuel Macron pour tenter de le convaincre d'aider au maximum les restaurateurs, durement touchés par le confinement imposé. Et pour cause, pendant de longues semaines, les établissements ont fermé leurs portes, tombant parfois dans un gouffre financier.

Maintenant que la quarantaine est levée, Philippe Etchebest est ravi de constater que la vie reprend peu à peu ses droits et que les Français peuvent à nouveau se retrouver autour de bons plats. Mais pour le juré de Top Chef, les mesures sanitaires à respecter dans les restaurants ne facilitent pas la reprise et peuvent même créer des peurs. "Il n'y a pas plus de danger à venir dans nos restaurants qu'à prendre le bus ou le métro. Les mesures d'hygiène, on sait les appliquer, on le fait depuis toujours. Elles sont plus draconiennes aujourd'hui, mais on sait faire !", assurait-il au micro d'Europe 1.

C'est donc bel et bien masqué qu'il a récupéré les commandes de son restaurant de Bordeaux, Le Quatrième Mur. Une prudence nécessaire qui n'a en tout cas pas effrayé deux candidats du concours culinaire de M6 : Mory Sacko et Adrien Cachot, ce dernier s'est même retrouvé finaliste face à David Gallienne avant de s'incliner. Les deux participants à l'édition 2020 de Top Chef ont rendu visite à celui qui a jugé leurs plats pendant plusieurs semaines, de quoi redonner le sourire au principal intéressé. D'autant plus que c'était à son tour de faire goûter ses délicieuses assiettes. Un drôle de retournement de situation pour le trio. Sur Instagram, dans la soirée du lundi 22 juin 2020, il a donc partagé une photo de leurs joyeuses retrouvailles. "Content de retrouver @adriencachot et @mory_sacko_ de passage au @quatrieme.mur ! Encore bravo pour votre parcours dans @topchefm6, que de bons souvenirs." L'image a bien entendu procuré beaucoup de plaisir aux internautes et se révèle être une bonne pub pour le commerce de Philippe Etchebest !