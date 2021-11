Philippe Lacheau : Son frère Pierre est son sosie... en brun !

Très discret sur sa vie privée, Philippe Lacheau avait néanmoins évoqué pudiquement un drame qui avait touché sa famille par le passé : la mort de leur autre frère. Invité sur le plateau de l'émission Les artistes remontent le temps sur M6, lors du réveillon du nouvel an en 2020, l'ancien participant de District Z avait fondu en larmes après l'interprétation du titre N'importe quoi par Amel Bent. Réconforté par sa compagne Elodie Fontan (avec laquelle il est devenu papa d'un petit garçon prénommé Raphaël, né en décembre 2019) il avait expliqué : "C'est un morceau assez particulier pour moi aussi. J'ai perdu un frère, jeune, et c'était... Enfin bon, merci beaucoup. Tu ne pouvais pas savoir. Tu l'as interprétée brillamment et merci, merci beaucoup (...). Je n'avais pas entendu cette chanson depuis très longtemps, et ça fait du bien quelque part."

Interviewé par Le Parisien en 2018 lors de la sortie de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, Philippe avait confié à quel point il était proche de son frère Pierre avec lequel il avait co-écrit le film et qu'il avait décidé de faire apparaître dans le long-métrage. "C'est avec lui que j'ai fait mes premières expériences cinématographiques, racontait-il très ému. "Je le déguisais et je tournais des petits films avec la caméra vidéo qu'on m'avait offert. C'est bien qu'il soit sur le devant de la scène avec ce film." De son côté, Pierre avait répondu : "Je préfère être dans la salle et laisser la lumière à mon frère. Mais c'est quand même agréable d'entendre le public rire à certaines répliques que j'ai écrites."