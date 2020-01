Philippe Lacheau, ému aux larmes, confie avoir perdu un frère

Amel Bent a offert un intense moment d'émotion à Philippe Lacheau. Réunis sur le plateau de l'émission Les artistes remontent le temps, spéciale années 1980, diffusée le 31 décembre 2019 sur M6, le comédien de 39 ans a fini en larmes en écoutant la chanteuse reprendre N'importe quoi, titre culte de Florent Pagny. Sa compagne Élodie Fontan, ses amis de La Bande à Fifi, Tarek Boudali et Julien Arruti, ainsi qu'Elodie Frégé, Dave et Jenifer, étaient présents.

Le réalisateur et acteur de Baby-Sitting n'a pas caché son émotion en regardant Amel Bent interpréter cette chanson sortie en 1988, année qu'elle a choisi de mettre en lumière lors de cette émission. En voyant son compagnon les larmes aux yeux, Élodie Fontan l'a discrètement rejoint pour le consoler jusqu'à la fin de la prestation. "C'est un morceau assez particulier pour moi aussi. J'ai perdu un frère, jeune, et c'était... Enfin bon, merci beaucoup. Tu ne pouvais pas savoir, a alors expliqué le comédien à Amel Bent, une fois la chanson terminée. Tu l'as interprétée brillamment et merci, merci beaucoup (...). Je n'avais pas entendu cette chanson depuis très longtemps, et ça fait du bien quelque part."

Philippe Lacheau n'est pas entré dans les détails de ce drame familial, qui a certainement touché son autre frère Pierre, lui aussi scénariste. Lors de ce moment touchant, le comédien a pu compter sur la tendresse de sa compagne Élodie Fontan, avec qui il vient d'avoir son premier enfant, un petit garçon prénommé Raphaël, né dans la nuit du 7 au 8 décembre 2019.