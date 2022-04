Philippe Torreton : Sa fille Marie se lance dans un ambitieux projet avec sa mère

La comédienne Marie Torreton, fille de Philippe Torreton, entame un nouveau projet sur les planches aux côtés de sa mère Anne-Marie Etienne. La mère dirige sa fille au théâtre du Poche Montparnasse, du mardi au samedi 21 heures, dimanche 15 heures dans une pièce de l'auteur Georges Feydeau, Mais n'te promène donc pas toute nue. Les deux femmes ont rencontré nos confrères du Parisien.

Marie Torreton a décidé de se lancer dans le métier pour la première fois sous la direction de sa mère. Une situation qu'elle a longtemps évité pour fuir la comparaison. "Avoir des parents artistes a à la fois des avantages et inconvénients quand on prend la suite. Au début je ressentais ça plutôt comme un poids, j'avais peur de ne pas être à la hauteur de mon père" a confié la jeune femme. Un fardeau que sa mère a vite compris : "Marie a salué sur scène à 3 ans, avec moi aussi, elle a senti que ça allait être ça sa vie très tôt. À 13 ans, elle a dit 'je serai comédienne', mais il lui fallait trouver confiance. Elle avait cette peur de la comparaison."

Ce besoin de se dégager du regard parental, Marie l'exprime clairement : "Ça m'a fait du bien de commencer toute seule, j'avais vraiment envie que les premiers pas dans ce métier soient loin d'eux, par moi-même." Et aujourd'hui, ce choix semble avoir été payant puisque sa mère en est admirative : "Tout est compliqué dans le théâtre et Marie a su écouter son rythme pour trouver son chemin, je suis assez fier d'elle. Elle a une intelligence du texte formidable, relève-t-il encore, épaté. Elle a écrit une version d'Antigone, j'étais scié."

Après avoir fait son bout de chemin toute seule, la comédienne est aujourd'hui ravie de retrouver sa mère dans un contexte artistique. Cette dernière l'est tout autant : "C'est une grande émotion, souffle celle-ci. Ça part d'un amour mère-fille, d'une envie de travailler ensemble, du fait qu'on assume de le faire en famille. On n'en veut jamais à un notaire de reprendre l'étude de son père ou à un boucher de reprendre la boucherie..."

Cette passion familiale pour la comédie, Anne-Marie Etienne n'a pas manqué de la noter : "J'ai dirigé Philippe [Torreton] au cinéma et au théâtre, et Marie a comme son père, une espèce d'immédiateté de jeu, un jeu droit sans fioritures" s'est enthousiasmée la maman et metteuse en scène.